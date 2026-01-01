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    Set de lavete pentru toate tipurile de podele | Kärcher

    -15% Reducere in Coș
    Trei lavete Kärcher de culori diferite, alb, gri cu dungi negre și negru cu dungi gri, așezate una peste alta.

    Set de lavete pentru toate tipurile de podele

    Cod produs: 2.863-341.0

    Setul de lavete pentru curățarea podelelor de orice tip, de la pardoseli sensibile și sigilate până la murdărie obstinată pe gresie.