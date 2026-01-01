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    Set de lavete universale pentru podele | Kärcher

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    Două lavete Kärcher albe cu dungi galbene, așezate pe fundal alb.

    Set de lavete universale pentru podele

    Cod produs: 2.863-339.0

    Lavetele universale pentru curățarea podelelor, realizate din fibre fine de înaltă calitate, sunt ideale pentru îndepărtarea murdăriei dificile cu aparatul de curățat cu abur. Datorită sistemului de prindere cu velcro, nu există niciun contact cu murdăria la înlocuirea lavetei.