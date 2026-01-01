Set de lavete universale pentru podele | Kärcher

Setul de lavete pentru curățarea podelelor include două lavete de podea foarte rezistente și foarte absorbante, realizate din fibre de înaltă calitate pentru duza de podea EasyFix. Țesătura textilă cu o structură specială asigură o preluare deosebit de bună a murdăriei. Permeabilitatea ridicată a aburului permite obținerea unor rezultate de curățare excelente și igienice - chiar și colțurile și marginile sunt curate în cel mai scurt timp. Datorită sistemului cu velcro, lavetele de curățat podeaua pot fi atașate ușor și rapid la duza de podea pentru aparatul de curățat cu abur: pur și simplu apăsați-le pe duza de podea EasyFix și ați terminat. În timpul lucrului, laveta rămâne bine poziționată și nu poate aluneca. După curățare, laveta folosită poate fi îndepărtată de pe duza pentru pardoseală EasyFix fără niciun contact cu murdăria: pur și simplu apăsați cu piciorul pe laveta și trageți duza pentru pardoseală în sus și îndepărtați-o de aceasta.

Microfibre premium Structura specială a lavetei asigură o capacitate de colectare a murdăriei deosebit de bună și ofera rezultate de curățare temeinice pe toate suprafețele dure sigilate. Se poate spăla la maşină până la 60 °C. Nu utiliza balsam. Sistem comod de fixare cu scai Lavetă de curățare este ușor de atasat la duza pentru podea prin simpla apăsare a acesteia Laveta nu se desprinde de duza podelei în timpul lucrului Banda pe marginea lavetei de curățare a podelei Fără contact cu murdăria când înlocuiți laveta, pur și simplu călcați pe banda atasata la laveta și trageți duza de podea în sus. Domeniul de aplicare (de exemplu, separarea bucătăriei și a băii) poate fi notat într-un câmp de pe eticheta laterală. Laveta de curățare a podelei acoperă toata suprafata duzei de podea Pentru curățarea fără efort a colțurilor, marginilor și a altor zone greu accesibile.