Set de lavete universale pentru podele | Kärcher

☀️ -15% direct în coș la gama H&G | Click aici pentru PROMOTIILE♥ momentului
Livrare gratuită peste 250 lei
Garanție de 2 ani
Plată securizată
☀️ -15% direct în coș la gama H&G | Click aici pentru PROMOTIILE♥ momentului
Livrare gratuită peste 250 lei
Garanție de 2 ani
Plată securizată
Cod produs: 2.863-339.0Lavetele universale pentru curățarea podelelor, realizate din fibre fine de înaltă calitate, sunt ideale pentru îndepărtarea murdăriei dificile cu aparatul de curățat cu abur. Datorită sistemului de prindere cu velcro, nu există niciun contact cu murdăria la înlocuirea lavetei.
Culoarea
Alb
Greutate (kg)
0.1
Greutate cu ambalaj (kg)
0.1
Dimensiuni (L x l x î) (mm)
345 x 115 x 10
Producător Alfred Kärcher SE & Co. KG
Alfred-Kärcher-Strasse 28-40, 71364 Winnenden, Germany
Tel. +49 7195 / 14-0 I Fax +49 7195 / 14-2212
E-mail: info@karcher.com
Vă rugăm să respectați avertismentele și instrucțiunile de siguranță din manualul de utilizare.
Informații produs
Garanția Legală
Domenii de utilizare