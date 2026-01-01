Set de pardoseală Comfort pentru SC 1 | Kärcher

Setul practic pentru podea Comfort Floor Kit face posibilă transformarea în câteva secunde a unui aparat portabil de curățat cu abur într-un un mop cu abur 2-în-1. Pentru curațarea în profunzime a pardoselilor dure, atasați duza pentru podea la SC 1. Setul pentru podea este inclus în pachetul standard pentru aparatul de curățat cu abur SC 1.

Mecanism de prindere pentru fixarea lavetei Prindere ușoară a lavetei pe duza pentru podea Lamele inovatoare pe suprafețele de curățare ale duzelor de sol Rezultate optime datorită utilizării eficiente a aburului și a lavetei de curățare pe întreaga suprafață. Setul de podea poate fi atașat cu ușurință Datorită conexiunii practice la priză, duza pentru podea poate fi atașată ușor și rapid la aparatul de curățare cu abur.