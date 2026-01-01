☀️ -15% direct în coș la gama H&G | Click aici pentru PROMOTIILE♥ momentului

    Set de pardoseală Comfort pentru SC 1 | Kärcher

    Accesorii Kärcher: duză pentru podea, două tuburi de extensie negre și o lavetă albă.

    Set de pardoseală Comfort pentru SC 1

    Cod produs: 2.885-411.0

    Cu ajutorul setului pentru pardoseală Comfort Floor Kit, aparatul de curățat cu abur se transformă rapid într-un mop cu abur 2-în-1.