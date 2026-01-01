Set de perii rotunde cu peri din mesing 28630610 Karcher | Kärcher

Setul de perii rotunde cu peri din alama pentru indepartarea murdariei grosiere si impregnate, ex. rafturile cuptorului sau aragazurile. Peria de curatare cu peri metalici pentru curatarea superioara cu curatitoare cu aburi. Nota: Nu este adecvat pentru suprafete sensibile precum lemnul sau plasticul.

Peri din alama Peri stabili pentru indepartarea de depuneri de murdarie rezistenta