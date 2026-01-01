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    Set de perii rotunde cu peri din mesing 28630610 Karcher | Kärcher

    Trei perii rotunde cu fire de alamă și suport negru, aranjate pe un fundal alb.

    Set de perii rotunde cu peri din mesing

    Cod produs: 2.863-061.0

    Set de perii rotunde cu peri din alama pentru o curatare fara efort a murdariei si impuritatilor persistente. Ideal pentru utilizarea pe suprafete rezistente.