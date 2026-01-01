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    Set de perii rotunde 28602310 Karcher | Kärcher

    -15% Reducere in Coș
    Patru perii rotunde Kärcher, colorate roșu, verde, albastru și negru, aliniate pe fundal alb.

    Set de perii rotunde

    Cod produs: 2.860-231.0

    Set de perii in 4 culori diferite pentru diferitele moduri de utilizare.