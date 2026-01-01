Set de perii rotunde 28630580 Karcher | Kärcher

Set de perii rotunde, practice, in patru culori diferite pentru diferite utilizari. Periile disponibile in diferite culori pentru diferite utilizari. Periile de diferite culori pot fi utilizate in bai, bucatarii etc. Periile flexibile cu aburi sunt ideale pentru utilizarea in casa.

2 culori diferite (negru, rosu) Lucrari igienice in diferite domenii de aplicare (sanitar, bucatarie, armaturi, etc.) Material de înaltă calitate al periilor indepartarea usoara a murdariei rezistente Fara uzare rapida a perilor, durata de viata crescuta