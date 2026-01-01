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    Set de perii rotunde 28630580 Karcher | Kärcher

    Patru perii rotative Kärcher, două roșii și două negre, cu peri negri, pe fundal alb.

    Set de perii rotunde

    Cod produs: 2.863-058.0

    Set de perii rotunde in doua culori pentru zone diferite de utilizare.