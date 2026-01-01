Pressure connection set 1,5m für Rohrlei 29971250 Karcher | Kärcher

Furtunul premium PrimoFlex® de 1,5 m care reduce zgomotul, cu un diametru de 1/2”, este utilizat ca furtun de legătură între pompele electronice de suprapresiune sau pompele de uz casnic și conductele rigide G3/4. Utilizarea furtunului duce la reducerea vibrațiilor. La rândul său, acest lucru duce la o reducere semnificativă a sunetului. Setul include o piesă de conectare de 3/4” pentru conductele de apă menajeră și o piesă de conectare G1 care trebuie instalată pe pompă. Principiul de etanșare radială PerfectConnect al accesoriilor BP înseamnă că acestea pot fi asamblate extrem de ușor și oferă o etanșare extrem de fiabilă pentru a asigura funcționarea fără probleme a pompelor.

Furtun flexibil Asa apar vibratii mai putine si transmiterea de zgomot catre sistemul de conducte rigide se reduce considerabil. Furtun de cuplaj pentru conducte rigide de tevi Pentru a stabili o conexiune la pompa de alimentare cu apă menajeră. De obicei, sistemele de conducte nu ajung la locația de instalare a pompei. Vă recomandăm să utilizați un furtun flexibil pentru a conecta pompa la conductă.