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    Pressure connection set 1,5m für Rohrlei 29971250 Karcher | Kärcher

    Furtun Kärcher cu accesorii, inclusiv conectori și cleme, pe fundal alb.

    Set de racordare pentru conducte G3/4

    Cod produs: 2.997-125.0

    Furtun de conectare între pompele de amplificare sau pompele de uz casnic cu sistem electronic și sistemele de conducte rigide: Setul de racordare pentru conducte (G3/4), inclusiv principiul de etanșare PerfectConnect.