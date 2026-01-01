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    Set duză flexibilă | Kärcher

    -15% Reducere in Coș
    Accesoriu Kärcher pentru curățare, cu un cap negru și o lavetă albă cu dungi galbene.

    Set duză flexibilă

    Cod produs: 2.863-333.0

    Setul cu duză de mână flexibilă și lavetă din microfibre este perfect pentru curățarea murdăriei persistente de pe suprafețele plate și curbate (de ex. chiuvete) din bucătărie și baie.