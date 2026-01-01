Set duză flexibilă | Kärcher

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Livrare gratuită peste 250 lei
Garanție de 2 ani
Plată securizată
Cod produs: 2.863-333.0Setul cu duză de mână flexibilă și lavetă din microfibre este perfect pentru curățarea murdăriei persistente de pe suprafețele plate și curbate (de ex. chiuvete) din bucătărie și baie.
Greutate (kg)
0.1
Greutate cu ambalaj (kg)
0.2
Dimensiuni (L x l x î) (mm)
160 x 170 x 55
Producător Alfred Kärcher SE & Co. KG
Alfred-Kärcher-Strasse 28-40, 71364 Winnenden, Germany
Tel. +49 7195 / 14-0 I Fax +49 7195 / 14-2212
E-mail: info@karcher.com
Vă rugăm să respectați avertismentele și instrucțiunile de siguranță din manualul de utilizare.
Domenii de utilizare