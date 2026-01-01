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    Set duze perii rotunde 28632640 Karcher | Kärcher

    -15% Reducere in Coș
    Patru perii rotative Kärcher, două galbene și două negre, pe fundal alb.

    Set duze perii rotunde

    Cod produs: 2.863-264.0

    Set de perii rotunde practice cu două perii negre și două galbene — perfect pentru utilizare în diferite zone.