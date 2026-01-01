Set duze perii rotunde 28632640 Karcher | Kärcher

Setul de perii rotunde conține două perii rotunde negre și două galbene. Perfect pentru utilizare în diferite zone. De exemplu, o culoare poate fi utilizată în baie, iar cealaltă pentru activitățile de curățare din bucătărie. Perii flexibili ai periei de aburi realizează practic fiecare sarcină în mod eficient și fără efort.

Două culori diferite (negru și galben) Activități igienice în diferite zone de utilizare (zone sanitare, bucătărie, accesorii etc.). Material de înaltă calitate al periilor Îndepărtează ușor murdăria persistentă Durată lungă de viață datorită uzurii mai lente a perilor.