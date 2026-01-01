Set duze Power 28632630 Karcher | Kärcher

Duza de putere și piesa de prelungire incluse în set măresc semnificativ puterea de curățare a duzei de detaliere. Jetul de abur este și mai eficient și asigură o curățare fără efort și ecologică în zone greu accesibile, de exemplu colțuri, muchii și rosturi. Potrivit pentru numeroase aplicații în bucătărie, baie și toaletă.

Deschidere ingusta pentru orificii de evacuare a aburului Puterea de curățare a jetului de aburi este, de asemenea, mărită. Puterea crescută de curățare permite îndepărtarea cu ușurință a murdăriei din rosturi și colțuri. Piesa de prelungire pentru duza de detaliere Accesează fără efort zonele greu accesibile.