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    Set duze Power 28632630 Karcher | Kärcher

    -15% Reducere in Coș
    Duza galbenă și duza neagră pentru curățare Kärcher, pe fundal alb.

    Set duze Power

    Cod produs: 2.863-263.0

    Setul de duze de putere conține o duză de putere inclusiv o piesă de extensie. Perfect pentru curățarea fără efort și ecologică în zone greu accesibile, de exemplu colțuri și rosturi.