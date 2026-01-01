Acest set cu furtun este ideal pentru a conecta aparatele de curatat cu presiune la robinetul de apa, dar, de asemenea, pentru a fi folosit ca furtun de gradina pentru irigare. Contine un furtun fara ftalati PrimoFlex® cu o lungime de 10 m (3/4"), un adaptor furtun G3/4, un conector universal pentru furtun si un conector universal pentru furtun cu Aqua Stop. Extrem de flexibil, robust si rezistent la rasucire. Noile furtunuri Kärcher au mai multe avantaje, durata lunga de viata si manipulare usoara. Setul atractiv de furtunuri completeaza sortimentul Kärcher din aceasta categorie. Cu Kärcher este cel mai inteligent mod de irigare!

Furtun 10 m 3/4" PrimoFlex® Durata lunga de viata. 3 straturi Rezistent la indoire Presiune maxima suportata :24 bar Robustete garantata Furtun de grădină manual cu armare din țesut dur Pentru a facilita utilizarea. Rezistență la temperaturi ridicate de la 0 la +40 °C Robustete garantata Fara cadmiu, bariu si plumb Nu presupune riscuri pentru sanatate sau pentru mediu Stratul median opac nu permite formarea algelor în furtun Robustete garantata si durabilitate Furtun de gradina de calitate cu continut de ftalati < 0,1% Nu presupune riscuri pentru sanatate sau pentru mediu Strat exterior anti UV si rezistent la intemperii Robustete garantata