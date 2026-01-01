Set pentru conectarea cărucioarelor de furtun la robinet. Set-ul include un adaptor la robinet G3 / 4 cu reductor G1 / 2, două cuple rapide universale de furtun și un furtun PrimoFlex® de 1,5 m (5/8 "). Furtunurile de grădină ale liniei de irigație Kärcher sunt extrem de flexibile, robuste și rezistente. Avantajele sunt evidente, o durată de viață lungă și o manevrare ușoară.

Furtun 5/8" s PrimoFlex®, 1,5 m Adecvat pentru toate furtunurile de gradina 5 straturi Rezistenta la rasuciri Presiune maxima suportata: 50 bar Robustețe garantată Pentru cuplarea carutului si a suportului pentru furtun cu robinetul pentru apa Durabilitate garantata Extrem de flexibil, rezistent la indoituri si rasuciri Pentru a facilita utilizarea. Rezistenta la temperaturi ridicate de la -20 la 65° C Robustețe garantată Fara plumb, cadmiu si bariu Nu presupune riscuri pentru sanatate sau pentru mediu Stratul median opac nu permite formarea algelor în furtun Durata lunga de viata. Furtun de gradina de calitate cu continut de ftalati < 0,1% Nu presupune riscuri pentru sanatate sau pentru mediu Tesatura impletita cu fibra inovatoare galbena KEVLAR® de la DuPont™ Putere si durabilitate ridicata Strat exterior anti UV si rezistent la intemperii Rezistent si durabil.