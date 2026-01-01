Microfibre floor cloths abrasive 2-er Se 28633090 Karcher | Kärcher

Cu setul de lavete abrazive EasyFix pentru curățarea podelei, toate petele dispar de pe podelele din piatră rezistente la zgârieturi. Setul include 2 lavete de curăţare din microfibre, foarte absorbante, care asigură rezultate excelente şi igienice de curăţare. Lavetele de curăţare a pardoselilor sunt fixate cu ușurință pe duza EasyFix de curăţare cu abur prin intermediul sistemului cu scai, după care poți începe lucrul având garanția curățării în toate colţurile şi la toate marginile. O caracteristică deosebit de convenabilă este detașarea lavetei rezistente la uzură de curățare a pardosealii de pe duza de podea fără a intra în contact cu murdăria: pentru aceasta, pur și simplu calcă pe cureaua de bază fixată pe lavetă și trage duza de podea în lateral și în sus. Lavetele pot fi apoi curăţate în maşina de spălat la 60 °C.

Microfibre de înaltă calitate Îndepărtarea eficienta a murdăriei și un nivel ridicat de colectare a murdăriei pentru rezultate deosebite de curățare pe toate suprafețele dure. Se poate spăla la maşină până la 60 °C. Nu utiliza balsam. Sistem comod de fixare cu scai Ușor de atașat laveta de curățare la duza apăsând pur și simplu pe ea. Laveta nu se desprinde de duza podelei în timpul lucrului Banda pe marginea lavetei de curățare a podelei Fără contact cu murdăria când înlocuiți laveta, pur și simplu călcați pe banda atasata la laveta și trageți duza de podea în sus. Laveta de curățare a podelei acoperă toata suprafata duzei de podea Pentru curățarea fără efort a colțurilor, marginilor și a altor zone greu accesibile.