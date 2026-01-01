☀️ -15% direct în coș la gama H&G | Click aici pentru PROMOTIILE♥ momentului

    Microfibre floor cloths abrasive 2-er Se 28633090 Karcher | Kärcher

    Două lavete albe Kärcher cu dungi gri, așezate pe un fundal alb.

    Set lavete abrazive pentru duza de podea EasyFix

    Cod produs: 2.863-309.0

    Lavetele abrazive de curăţare a pardoselilor EasyFix elimină chiar şi petele persistente de pe podelele din piatră rezistente la zgârieturi. Sistemul cu scai permite atașarea și îndepărtarea ușoară fără contactul cu murdăria.