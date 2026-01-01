Microfibre floor cloths abrasive 2-er Se 28633090 Karcher | Kärcher

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☀️ -15% direct în coș la gama H&G | Click aici pentru PROMOTIILE♥ momentului
Livrare gratuită peste 250 lei
Garanție de 2 ani
Plată securizată
Cod produs: 2.863-309.0Lavetele abrazive de curăţare a pardoselilor EasyFix elimină chiar şi petele persistente de pe podelele din piatră rezistente la zgârieturi. Sistemul cu scai permite atașarea și îndepărtarea ușoară fără contactul cu murdăria.
Compoziția fibrelor textile
100% Poliester
Culoarea
Alb
Greutate (kg)
0.1
Greutate cu ambalaj (kg)
0.1
Dimensiuni (L x l x î) (mm)
345 x 112 x 18
Producător Alfred Kärcher SE & Co. KG
Alfred-Kärcher-Strasse 28-40, 71364 Winnenden, Germany
Tel. +49 7195 / 14-0 I Fax +49 7195 / 14-2212
E-mail: info@karcher.com
Vă rugăm să respectați avertismentele și instrucțiunile de siguranță din manualul de utilizare.
Domenii de utilizare