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    Set lavete SC pentru baie 28632660 Karcher | Kärcher

    Set de lavete Kärcher, incluzând lavete albe cu margini verzi și lavete galbene, pe fundal alb.

    Set lavete din microfibre pentru baie

    Cod produs: 2.863-266.0

    Setul de lavete din microfibre de înaltă calitate pentru curățarea cu abur în baie, conține două lavete pentru podea, o laveta pentru duza de mană și o laveta pentru lustruire.