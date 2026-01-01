Set lavete SC pentru baie 28632660 Karcher | Kärcher

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☀️ -15% direct în coș la gama H&G | Click aici pentru PROMOTIILE♥ momentului
Livrare gratuită peste 250 lei
Garanție de 2 ani
Plată securizată
Cod produs: 2.863-266.0Setul de lavete din microfibre de înaltă calitate pentru curățarea cu abur în baie, conține două lavete pentru podea, o laveta pentru duza de mană și o laveta pentru lustruire.
Compoziția fibrelor textile
Laveta de lustruit: 70% poliester, 30% poliamidă
Culoarea
Alb
Greutate (kg)
0.1
Greutate cu ambalaj (kg)
0.2
Dimensiuni (L x l x î) (mm)
345 x 112 x 18
Producător Alfred Kärcher SE & Co. KG
Alfred-Kärcher-Strasse 28-40, 71364 Winnenden, Germany
Tel. +49 7195 / 14-0 I Fax +49 7195 / 14-2212
E-mail: info@karcher.com
Vă rugăm să respectați avertismentele și instrucțiunile de siguranță din manualul de utilizare.
Domenii de utilizare