Set lavete SC pentru baie 28632660 Karcher | Kärcher

Curățenie perfectă în baie: Cu setul de lavete din microfibre pentru baie, fabricate din microfibre de înaltă calitate. Cele două lavete de podea pentru duza EasyFix asigură podele strălucitoare și curate in baie, cu ajutorul sistemului de prinde cu scai, ele pot fi atașate si indepartate rapid și ușor fără a intra in contact cu murdăria. Utilizând laveta abraziva pentru duza de mana, puteți îndepărta fără efort chiar și calcarul și resturile de săpun, iar laveta de lustruire va face oglinzile și alte suprafețe netede să strălucească ca noi.

Microfibre de înaltă calitate Îndepărtarea eficienta a murdăriei și un nivel ridicat de colectare a murdăriei pentru rezultate deosebite de curățare pe toate suprafețele dure. Se poate spăla la maşină până la 60 °C. Nu utiliza balsam. Laveta abraziva din microfibre pentru duza de mana Îndepărtarea eficientă a calcarului și a reziduurilor de săpun datorită fibrelor abrazive. Captarea optimă a mizeriei datorită microfibrei moi. Sistem comod de fixare cu scai Lavetă de curățare este ușor de atasat la duza pentru podea prin simpla apăsare a acesteia Laveta nu se desprinde de duza podelei în timpul lucrului Banda pe marginea lavetei de curățare a podelei Fără contact cu murdăria când înlocuiți laveta, pur și simplu călcați pe banda atasata la laveta și trageți duza de podea în sus. Laveta de curățare a podelei acoperă toata suprafata duzei de podea Pentru curățarea fără efort a colțurilor, spatiilor mici și a altor zone greu accesibile. Lavete de polisat din microfibra de inalta calitate Rezultate de lustruire fără urme. O excelentă absorbție a apei.