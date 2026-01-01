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    Set lavete de unică folosință EasyFix 28632590 Karcher | Kärcher

    Două lavete albe Kärcher, dreptunghiulare, cu margini pufoase, pe fundal alb.

    Set lavete microfibră pentru duza de podea EasyFix

    Cod produs: 2.863-259.0

    Laveta poate fi schimbată fără a intra în contact cu murdăria. Datorită sistemului de prindere cu scai, laveta este usor de atasat si de indepartat de pe duza de podea EasyFix.