Set lavete pentru faianță KV 4 | Kärcher

Datorita combinației inteligente de fibre abrazive și fibre absorbante, murdăria este dizolvată și colectată în mod optim. Fibrele proeminente și abrazive sunt adaptate la suprafețe și îndepărtează murdăria persistentă de pe plăcile de faianță, rosturi și îmbinări, cum ar fi reziduurile de săpun, curata rapid și fără a lăsa urme.