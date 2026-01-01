Set lavete pentru faianță KV 4 | Kärcher

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☀️ -15% direct în coș la gama H&G | Click aici pentru PROMOTIILE♥ momentului
Livrare gratuită peste 250 lei
Garanție de 2 ani
Plată securizată
Cod produs: 2.633-927.0Laveta pentru faianță este perfectă pentru murdăria de pe plăcile de faianță si dintre rosturi datorita fibrelor sale abrazive și absorbante. Se poate atașa cu ușurință la aparatul de curățare cu vibrații KV 4 acționat cu acumulator folosind un sistem de fixare velcro.
Cantitatea (Bucată)
2
Culoarea
Alb
Greutate (kg)
0
Greutate cu ambalaj (kg)
0.1
Dimensiuni (L x l x î) (mm)
261 x 106 x 12
Producător Alfred Kärcher SE & Co. KG
Alfred-Kärcher-Strasse 28-40, 71364 Winnenden, Germany
Tel. +49 7195 / 14-0 I Fax +49 7195 / 14-2212
E-mail: info@karcher.com
Vă rugăm să respectați avertismentele și instrucțiunile de siguranță din manualul de utilizare.
Informații produs
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