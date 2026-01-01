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    Set lavete pentru faianță KV 4 | Kärcher

    Două lavete albe cu dungi negre, suprapuse, pe fundal alb.

    Set lavete pentru faianță KV 4

    Cod produs: 2.633-927.0

    Laveta pentru faianță este perfectă pentru murdăria de pe plăcile de faianță si dintre rosturi datorita fibrelor sale abrazive și absorbante. Se poate atașa cu ușurință la aparatul de curățare cu vibrații KV 4 acționat cu acumulator folosind un sistem de fixare velcro.