Set lavete pentru sticla de pulverizare WV 26331300 Karcher | Kärcher

Datorită sistemului de fixare cu scai, lavetele din microfibre pot fi ușor atașate la sticla de pulverizare.

Laveta din microfibre pentru ștergere Pentru geamuri strălucitoare. Sistem de fixare cu scai Mulțumită sistemului de fixare cu scai, cârpa de ștergere din microfibre poate fi înlocuită foarte ușor și rapid. Sistem de fixare cu scai Mulțumită sistemului de fixare cu scai, cârpa de ștergere din microfibre poate fi înlocuită foarte ușor și rapid. Potrivit pentru set-ul WV Spray Extra (2.633-129.0) Pentru geamuri strălucitoare. Răzuitor murdărie Servetul indeparteaza excelent murdaria. Datorita fibrelor abrazive murdaria cu aderenta mare se indeparteaza usor. Fibrele moi indeparteaza optim murdaria.