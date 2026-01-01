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    Set lavete pentru sticla de pulverizare WV 26331300 Karcher | Kärcher

    -15% Reducere in Coș
    Două lavete din microfibră Kärcher, albe cu dungi galbene, suprapuse, pe fundal alb.

    Set lavete pentru sticla de pulverizare WV

    Cod produs: 2.633-130.0

    Lavete de ștergere din microfibre pentru o îndepărtare optimă a murdăriei, potrivite pe toate suprafețele netede.