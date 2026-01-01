Set lavete pentru suprafete rezistente la zgarieturi KV 4 | Kärcher

Laveta este potrivită în special pentru curățarea murdăriei persistente de pe suprafețe rezistente la zgarieturi, datorita fibrelor abrazive de înaltă calitate. Poate curata urmatoarele: plita, cuptorul, geamurile și faianța. Laveta este rezistentă la uzură, lavabilă şi poate fi utilizată imediat după spalare.

Fixare velcro Fixare și îndepărtare simplă. Se poate spala Se poate spăla la 60 °C, reutilizabilă. Fibre abrazive Dizolvă murdăria rapid.