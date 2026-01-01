Set lavete pentru suprafete rezistente la zgarieturi KV 4 | Kärcher

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☀️ -15% direct în coș la gama H&G | Click aici pentru PROMOTIILE♥ momentului
Livrare gratuită peste 250 lei
Garanție de 2 ani
Plată securizată
Cod produs: 2.633-926.0Fără efort, rapid și eficient: laveta de curățat pentru suprafete rezistente la zgarieturi poate fi atașată cu ușurință la aparatul de curățare cu vibrații KV 4 alimentat cu acumulator prin intermediul sistemului velcro și îndepărtează murdăria persistentă pe suprafețe rigide.
Cantitatea (Bucată)
2
Culoarea
Alb
Greutate (kg)
0
Greutate cu ambalaj (kg)
0.1
Dimensiuni (L x l x î) (mm)
261 x 106 x 8
Producător Alfred Kärcher SE & Co. KG
Alfred-Kärcher-Strasse 28-40, 71364 Winnenden, Germany
Tel. +49 7195 / 14-0 I Fax +49 7195 / 14-2212
E-mail: info@karcher.com
Vă rugăm să respectați avertismentele și instrucțiunile de siguranță din manualul de utilizare.
Informații produs
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