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    Set lavete pentru suprafete rezistente la zgarieturi KV 4 | Kärcher

    Două lavete dreptunghiulare din microfibră, alb-negru, suprapuse pe fundal alb.

    Set lavete pentru suprafete rezistente la zgarieturi KV 4

    Cod produs: 2.633-926.0

    Fără efort, rapid și eficient: laveta de curățat pentru suprafete rezistente la zgarieturi poate fi atașată cu ușurință la aparatul de curățare cu vibrații KV 4 alimentat cu acumulator prin intermediul sistemului velcro și îndepărtează murdăria persistentă pe suprafețe rigide.