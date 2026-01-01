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    Set lavete pentru suprafete sensibile KV 4 | Kärcher

    Două lavete albe din microfibră, suprapuse, pe fundal alb.

    Set lavete pentru suprafete sensibile KV 4

    Cod produs: 2.633-928.0

    Laveta moale pentru KV 4 este foarte delicată și perfectă pentru murdăria ușoară de pe suprafețele sensibile. Se poate atașa cu ușurință la aparatul de curățat cu vibrații KV 4 acționat cu acumulator folosind un sistem de fixare velcro.