Set lavete pentru suprafete sensibile KV 4 | Kärcher

Laveta cu fibre moi curăță cu ușurință și fără a lasa scame. Perfecta pentru suprafețe sensibile la zgârieturi, cum ar fi fronturile de la mobila de bucătărie si mobila cu suprafete lacuite.

Fixare velcro Fixare și îndepărtare simplă. Se poate spala Se poate spăla la 60 °C, reutilizabilă.