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    Set lavete RCV 3 | Kärcher

    -15% Reducere in Coș
    Set de lavete din microfibră, galben cu alb, cu dungi orizontale, suprapuse pe un fundal alb.

    Set lavete RCV 3

    Cod produs: 2.269-620.0

    Pentru rezultate optime de curățare: Set de lavete din microfibre de înaltă calitate pentru ștergerea umedă a suprafețelor dure cu aspiratorul robot RCV 3.