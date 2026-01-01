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    Set lavete RCV 5 | Kärcher

    -15% Reducere in Coș
    Laveta galbenă cu dungi albe, semicirculară, pe fundal alb.

    Set lavete RCV 5

    Cod produs: 2.269-640.0

    Pentru rezultate optime de curățare: Set de lavete din microfibre de înaltă calitate pentru ștergerea umedă a suprafețelor dure cu aspiratorul robot RCV 5.