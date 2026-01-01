Set lavete RCV 5 | Kärcher

Setul conține 3 lavete de șters pentru aspiratorul robot RCV 5. Dacă aparatul este utilizat în modul de ștergere, lavetele din microfibre de înaltă calitate asigură rezultate optime de curățare pe toate suprafețele dure, cum ar fi gresia, laminatul, podelele din lemn, PVC sau linoleum. Murdăria ușoară și uscată este îndepărtată în mod fiabil, iar praful este strâns în mod eficient. Schimbarea lavetelor este extrem de simplă datorită fixării cu velcro.

Lavetă de șters cu fixare velcro Fixare și îndepărtare simplă datorită fixării cu velcro. Se poate spăla la maşină până la 60 °C. Nu utiliza balsam.