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    Set lavete SC pentru bucătărie 28632650 Karcher | Kärcher

    Lavete albe și galbene Kärcher, una cu etichetă, pe fundal alb. Laveta galbenă este pliată.

    Set lavete SC pentru bucătărie

    Cod produs: 2.863-265.0

    Setul de lavete din microfibră pentru curățarea cu aburi în bucătărie conține două lavete din microfibră de înaltă calitate pentru podea, un învelitoare din microfibră pentru duza de mână și o lavetă din microfibră de oțel inoxidabil.