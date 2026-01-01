Set lavete SC pentru bucătărie 28632650 Karcher | Kärcher

Set de lavete de înaltă calitate din microfibre pentru o curățenie optimă în întreaga bucătărie. Cele două lavete din microfibre pentru duza pentru podea EasyFix garantează o podea de bucătărie strălucitor de curată. Un sistem cu scai le permite să fie fixate ușor și rapid pe duza de podea EasyFix și îndepărtate fără a fi nevoie să intri în contact cu murdăria. Folosind învelitoarea din microfibră pentru duza de mână, poţi îndepărta singur, fără efort, murdăria persistentă (de exemplu de pe plite). Iar laveta din microfibre pentru oțel inoxidabil va face orice suprafață din oțel inoxidabil să strălucească.

Microfibre de înaltă calitate Îndepărtarea eficienta a murdăriei și un nivel ridicat de colectare a murdăriei pentru rezultate deosebite de curățare pe toate suprafețele dure. Se poate spăla la maşină până la 60 °C. Nu utiliza balsam. Învelitoare din microfibră cu cordon elastic Pentru atașarea și scoatere simplă a învelitorii. Învelitoarea nu alunecă în timpul curățeniei. Sistem comod de fixare cu scai Lavetă de curățare este ușor de atasat la duza pentru podea prin simpla apăsare a acesteia Laveta nu se desprinde de duza podelei în timpul lucrului Banda pe marginea lavetei de curățare a podelei Fără contact cu murdăria când înlocuiți laveta, pur și simplu călcați pe banda atasata la laveta și trageți duza de podea în sus. Laveta de curățare a podelei acoperă toata suprafata duzei de podea Pentru curățarea fără efort a colțurilor, marginilor și a altor zone greu accesibile. Lavete pentru otel inoxidabil din microfibra de inalta calitate Rezultate de lustruire fără urme. O excelentă absorbție a apei.