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    Set lavete universale pentru curățarea podelelor | Kärcher

    -15% Reducere in Coș
    Două lavete Kärcher cu dungi galbene și albe, etichetate, pe fundal alb.

    Set lavete universale pentru curățarea podelelor

    Cod produs: 2.863-357.0

    Două lavete universale de curățare a podelelor de înaltă calitate pentru SC 1 Upright. Obține rezultate perfecte de curățare și schimbă lavetele fără a intra în contact cu murdăria: atașarea și îndepărtarea sunt rapide și ușoare datorită sistemului cu velcro.