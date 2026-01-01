Set lavete universale pentru curățarea podelelor | Kärcher

Setul include 2 lavete universale pentru duza EasyFix, extrem de absorbante și rezistente, potrivite pentru modelul SC 1 Upright. Țesătura lor cu o structură specială, asigură o colectare excepțională a murdăriei. Datorită permeabilității ridicate la abur, acestea oferă rezultate de curățare remarcabile chiar și în colțuri și la margini. Atașarea lor la duza de podea EasyFix a modelului SC 1 Upright este simplă datorită sistemului cu velcro: pur și simplu apăsați și sunteți gata de plecare. Odată fixate, lavetele rămân în poziție sigură, prevenind alunecarea în timpul utilizării. După terminarea curățării, îndepărtarea lavetelor folosite este ușoară și nu necesită contact cu murdăria: pur și simplu apăsați cu piciorul pe lavetă și trageți duza de podea în sus.

Microfibre premium Structura specială a țesăturii asigură o preluare deosebit de bună a murdăriei și rezultate de curățare impecabilă pe toate suprafețele dure sigilate. Se poate spăla la maşină până la 60 °C. Nu utiliza balsam. Sistem comod de fixare cu scai Lavetă de curățare este ușor de atasat la duza pentru podea prin simpla apăsare a acesteia Laveta nu se desprinde de duza podelei în timpul lucrului Banda pe marginea lavetei de curățare a podelei Fără contact cu murdăria când înlocuiți laveta, pur și simplu călcați pe banda atasata la laveta și trageți duza de podea în sus. Domeniul de aplicare (de exemplu, separarea bucătăriei și a băii) poate fi notat într-un câmp de pe eticheta laterală. Laveta de curățare a podelei acoperă toata suprafata duzei de podea Pentru curățarea fără efort a colțurilor, marginilor și a altor zone greu accesibile.