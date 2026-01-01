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    Set prosop abur + baie curata 28631710 Karcher | Kärcher

    Set de lavete de curățare: o lavetă galbenă, o lavetă cu dungi galben-negre și două lavete albe pufoase.

    Set prosop abur + baie curata

    Cod produs: 2.863-171.0

    Set de carpe din micro fibre pentru utilizarea optimala a curatitorului cu aburi in zona baii.