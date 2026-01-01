Set prosop abur + baie curata 28631710 Karcher | Kärcher

Setul de lavete din microfibra contine doua lavete de pardoseala din microfibra moale din fetru pentru utilizarea aparatului de curatat cu aburi in bai. Laveta suplimentara abraziva din microfibra indeparteaza calcarul grosier si reziduurile de sapun. Laveta suplimentara de lustruire din microfibra pentru oglinzi si alte suprafete fine.

Laveta abraziva din microfibre pentru duza manuala cu microfibre abrazive dar si moi Finre abrazive pentru desprinderea optima a calcarului Microfbrele moi ale lavetei absorb murdaria desprinsa in mod optim Microfibre de înaltă calitate Se poate spala in masina de spalat rufe 60 °C Lavete de polisat din microfibra de inalta calitate Rezultate de polisare fara urme, absorbtie excelenta a apei Lavete moi de podea din microfibra fina. Solutie optima de indepartare a mizeriei, colectare a mizeriei: microfibrele garanteaza rezultate bune de curatare pe toate suprafetele tari.