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    Set racord Premium 69973400 Karcher | Kärcher

    Cuplaj furtun galben Kärcher și conector negru, pe fundal alb.

    Set racord Premium

    Cod produs: 6.997-340.0

    set racord pentru conexiune furtunurilor de apa pompele de gradina, automatele de apa menajera si instalatii de apa menajera. Pentru cuplarea usoara si legatura perfecta a furtunului si pompei.