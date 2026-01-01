Set racord Premium 69973400 Karcher | Kärcher

Set de conector premium pentru conectarea furtunurilor de apa 3/4" (19 mm) la pompele de gradina si a pompelor de presiune ridicata pentru utilizarea casnica cu sistem de clic practic. Set de conector conceput pentru debit marit de apa si adecvat pentru toate pompele mentionate cu filetul de conectare 1" (33,3 mm).

Diametru mare Pentru flux crescut de apa Inclusiv racord la robinet Pentru conectarea rapida de cuplaje si pompe Sistem practic cu clic Faciliteaza conectarea furtunurilor cu pompa