Set racorduri Basic 69973580 Karcher | Kärcher

Set de conector de baza pentru conectarea furtunurilor de apa 1/2" (13 mm) la pompele de gradina si la pompele de inalta presiune pentru utilizarea statica cu sistem de prindere practica. Setul de conector este adecvat pentru toate pompele mentionate cu filetul de conectare 1" (33,3 mm).

Inclusiv racord la robinet Pentru conectarea rapida de cuplaje si pompe Sistem practic cu clic Faciliteaza conectarea furtunurilor cu pompa