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    Set racorduri Basic 69973580 Karcher | Kärcher

    Conector galben și adaptor negru pentru furtun Kärcher, pe fundal alb.

    Set racorduri Basic

    Cod produs: 6.997-358.0

    set racord pentru conexiune furtunurilor de apa pompele de gradina, automatele si instalatiile de apa menajera. Pentru cuplarea usoara si legatura perfecta a furtunului si pompei.