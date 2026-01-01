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    Set role FC, gri 20550070 Karcher | Kärcher

    Două role de curățare Kärcher albe cu dungi negre, plasate pe o suprafață albă.

    Set role FC, gri

    Cod produs: 2.055-007.0

    Set de role din microfibră cu 2 componente pentru curățarea umedă și îngrijirea tuturor podelelor dure. Fără scame, absorbante și rezistente la uzură. Pot fi spălate în mașina de spălat la 60°C.