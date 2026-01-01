Set role pentru suprafete din piatră | Kärcher

Setul de role din două piese pentru piatră este un ajutor perfect pentru curățarea minuțioasă a pardoselilor dure. Datorită perilor de nylon țesute și benzile abrazive, acest set de role de piatră face ușoara îndepărtarea murdăriei persistente. Se poate spăla la mașină până la 60° C. Nu folosiți balsam.

Pure!Roll® cu material textil de înaltă calitate Absorbție eficienta a murdăriei pentru rezultate bune de curățare. Se poate spăla la maşină până la 60 °C. Nu utiliza balsam. Peri integrați Pentru îndepărtarea fără efort a murdăriei persistente. Chiar și îmbinările și podelele inegale devin din nou radiante.