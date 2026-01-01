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    Set role pentru suprafete din piatră | Kärcher

    -15% Reducere in Coș
    Două role de curățare Kärcher, albe cu dungi negre, așezate pe o suprafață albă.

    Set role pentru suprafete din piatră

    Cod produs: 2.055-021.0

    Pardoselile dure insensibile și îmbinările sunt ușor de curățat cu rolele pentru piatră concepute împotriva murdăriei persistente. Se poate spăla la mașină până la 60° C. Nu folosiți balsam.