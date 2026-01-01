Setul de bază pentru curățarea cu abur | Kärcher

Setul de bază pentru curățarea perfectă cu abur. Cele două lavete pentru curățarea podelelor, oferă o capacitate de colectare a murdăriei deosebit de bună, chiar și colțurile și marginile fiind curățate fără efort. Permeabilitatea ridicată la abur asigură rezultate excelente și igienice de curățare. Acestea pot fi atașate ușor și rapid la duza de podea EasyFix fără a intra în contact cu murdăria. Folosind laveta abrazivă pentru duza de mana, puteți îndepărta ușor chiar și depunerile de calcar și reziduurile de săpun, iar laveta de lustruire va face oglinzile și alte suprafețe netede să strălucească ca noi.

Microfibre premium Structura specială a țesăturii lavetelor de curățare a podelelor oferă o capacitate de colectare a murdăriei deosebit de bună. Se poate spăla la maşină până la 60 °C. Nu utiliza balsam. Sistem comod de fixare cu scai Lavetă de curățare este ușor de atasat la duza pentru podea prin simpla apăsare a acesteia Laveta nu se desprinde de duza podelei în timpul lucrului Banda pe marginea lavetei de curățare a podelei Fără contact cu murdăria când înlocuiți laveta, pur și simplu călcați pe banda atasata la laveta și trageți duza de podea în sus. Domeniul de aplicare (de exemplu, separarea bucătăriei și a băii) poate fi notat într-un câmp de pe eticheta laterală. Laveta de curățare a podelei acoperă toata suprafata duzei de podea Pentru curățarea fără efort a colțurilor, marginilor și a altor zone greu accesibile. Laveta abraziva din microfibre pentru duza manuala cu microfibre abrazive dar si moi Îndepărtarea eficientă a calcarului și a reziduurilor de săpun datorită fibrelor abrazive. Lavete de polisat din microfibra de inalta calitate Rezultate de lustruire fără urme. O excelentă absorbție a apei.