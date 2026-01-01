☀️ -15% direct în coș la gama H&G | Click aici pentru PROMOTIILE♥ momentului

    Setul de bază pentru curățarea cu abur | Kärcher

    -15% Reducere in Coș
    Set de lavete Kärcher, incluzând două lavete albe cu dungi galbene și o lavetă galbenă simplă, pe fundal alb.

    Setul de bază pentru curățarea cu abur

    Cod produs: 2.863-346.0

    Setul de lavete pentru curățarea cu abur de înaltă calitate conține două lavete universale pentru curățarea podelelor, o laveta abrazivă pentru duza de mână și o laveta de lustruire.