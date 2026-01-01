Setul de curatare a animalelor de companie | Kärcher

Setul special de curățare pentru animale de companie face curățarea mult mai ușoară. Furtunul flexibil și extensibil inclus în set asigură libertate maximă de mișcare. Peria pentru părul animalelor are o suprafață de cauciuc extrem de moale. În acest fel, nu doar că veți îndepărta părul care ar fi căzut, dar totodată vă veți răsfăța prietenul blănos cu un masaj.

Acest set este ideal pentru îndepărtarea părului animalelor de companie De asemenea, curăță rapid și eficient suprafețe mai mari. Duză flexibilă pentru rosturi Duza flexibilă pentru spații înguste permite curățarea zonelor mici. Furtun de prelungire flexibil. Chiar și locurile greu accesibile pot fi atinse cu ajutorul furtunului prelungitor.