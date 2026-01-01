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    Setul de curatare a animalelor de companie | Kärcher

    Accesorii pentru aspirator Kärcher: o perie neagră și un furtun flexibil, pe fundal alb.

    Setul de curatare a animalelor de companie

    Cod produs: 2.863-288.0

    Setul de curățare pentru animalele de companie îndepărtează cu ușurință părul lăsat de acestea.