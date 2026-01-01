Setul de curatare auto | Kärcher

Setul de curățare pentru interiorul mașinii este foarte practic și eficient chiar și pentru locurile greu accesibile din mașină. Folosind peria pentru praf și duza specială, procesul laborios de curățare a interiorului mașinii devine mai ușor ca niciodată. Furtunul flexibil, reglabil pe lungime, garantează o manevrare extrem de ușoară: poate curăța cu ușurință spațiile înguste, greu accesibile. Toate suprafețele tapițate, covorașele și bordul mașinii pot fi curățate în profunzime, ceea ce face ca mașina să fie o zonă de confort perfect curată.

Echipamente suplimentare complete pentru curățarea tuturor suprafețelor din interiorul mașinii De asemenea, curăță rapid și eficient suprafețe mai mari. Duză flexibilă pentru rosturi Duza flexibilă pentru spații înguste permite curățarea zonelor mici. Furtun de prelungire flexibil. Chiar și locurile greu accesibile pot fi atinse cu ajutorul furtunului prelungitor.