Setul de curatare auto | Kärcher

☀️ -15% direct în coș la gama H&G | Click aici pentru PROMOTIILE♥ momentului
Livrare gratuită peste 250 lei
Garanție de 2 ani
Plată securizată
☀️ -15% direct în coș la gama H&G | Click aici pentru PROMOTIILE♥ momentului
Livrare gratuită peste 250 lei
Garanție de 2 ani
Plată securizată
Cod produs: 2.863-289.0Setul de curățare pentru interiorul mașinii este ușor de operat și include o perie pentru praf, o duză specială și un furtun flexibil pentru curățarea cu ușurință a întregului interior al mașinii. Indiferent dacă este vorba despre bordul mașinii, scaunele auto, suprafețele textile sau covorașele de podea, puteți curăța fără efort chiar și cele mai înguste spații.
Culoarea
Negru
Greutate (kg)
0.3
Greutate cu ambalaj (kg)
0.8
Dimensiuni (L x l x î) (mm)
415 x 120 x 43
Producător Alfred Kärcher SE & Co. KG
Alfred-Kärcher-Strasse 28-40, 71364 Winnenden, Germany
Tel. +49 7195 / 14-0 I Fax +49 7195 / 14-2212
E-mail: info@karcher.com
Vă rugăm să respectați avertismentele și instrucțiunile de siguranță din manualul de utilizare.
Informații produs
Domenii de utilizare