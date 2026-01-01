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    Setul de curatare auto | Kärcher

    Accesorii Kärcher pentru aspirator: duză lată, duză îngustă și furtun flexibil negru.

    Setul de curatare auto

    Cod produs: 2.863-289.0

    Setul de curățare pentru interiorul mașinii este ușor de operat și include o perie pentru praf, o duză specială și un furtun flexibil pentru curățarea cu ușurință a întregului interior al mașinii. Indiferent dacă este vorba despre bordul mașinii, scaunele auto, suprafețele textile sau covorașele de podea, puteți curăța fără efort chiar și cele mai înguste spații.