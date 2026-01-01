Shoe!Cleaner SE 3-18 Compact | Kärcher

Kärcher Shoe!cleaner este un accesoriu inovator care curăță rapid, eficient o gamă variată de încălțăminte sport și casual. Astfel, pantofii de alergare, bocancii de drumeție sau sneakerșii pot fi curățați cu ușurință chiar în interiorul locuinței, fără a crea murdărie. Datorită capetelor de perie interschimbabile, atât talpa, cât și partea superioară a încălțămintei sunt curățate rapid și în profunzime. Perii moi asigură o curățare eficientă, dar delicată, fiind potriviți inclusiv pentru materiale mai sensibile. Funcția de aspirare a apei în timpul utilizării permite uscarea rapidă a încălțămintei. În plus, funcția de autocurățare a sistemului previne murdărirea accesoriului în timpul operării. Shoe!cleaner este astfel completarea ideală și fiabilă pentru aspiratoarele cu injecție-extracție Kärcher SE 3-18 Compact și SE 2 Spot, fiind soluția practică pentru curățarea tuturor tipurilor de încălțăminte.

Tehnologie inovatoare Kärcher pentru rezultate excelente de curățare Peria înlocuibilă pentru curățarea completă a tălpilor și a fețelor pantofilor. Aplicare fără picurare, deoarece apa este aspirată automat în timpul procesului de curățare. Umiditate reziduală scăzută pentru uscarea rapidă a suprafețelor textile. Manipulare simplă și comodă Funcția de curățare a sistemului previne murdărirea accesoriilor în timpul operațiunilor de curățare. Mâinile rămân curate, iar accesoriile pot fi depozitate imediat după utilizare. Operare intuitivă. Manipulare simplă și comodă Funcția de curățare a sistemului previne murdărirea accesoriilor în timpul operațiunilor de curățare. Mâinile rămân curate, iar accesoriile pot fi depozitate imediat după utilizare. Operare intuitivă. Lavetă din microfibră de înaltă calitate Construcția specială a lavetei asigură o preluare deosebit de bună a murdăriei și asigură rezultate complete de curățare. Se poate spăla la maşină până la 60 °C. Nu utiliza balsam. Perii moi Murdăria este îndepărtată de pe pantofi complet, dar delicat. Nu lasă urme în urmă la curățarea materialelor delicate. Perii moi Murdăria este îndepărtată de pe pantofi complet, dar delicat. Nu lasă urme în timpul curățării suprafețelor sensibile. Sistem comod de fixare cu scai Laveta se fixează pe duza de mână prin simpla apăsare. Laveta nu alunecă în timpul curățării. Potrivit pentru aspiratoarele cu spray-extracție SE 3-18 Compact și SE 2 Spot. Peria înlocuibilă pentru curățarea completă a tălpilor și a fețelor pantofilor. Aplicare fără picurare, deoarece apa este aspirată automat în timpul procesului de curățare. Umiditate reziduală scăzută pentru uscarea rapidă a suprafețelor textile. Potrivit pentru aparatele de curățat cu spray-extracție SE 3 Compact, SE 4, SE 5 și SE 6 de la Kärcher Duza de mână flexibilă se adaptează cu ușurință la curbele chiuvetelor și căzilor de baie. Laveta curăță eficient o mare varietate de suprafețe, fără a lăsa în urmă reziduuri de murdărie. Elementele laterale conice facilitează curățarea chiar și a zonelor greu accesibile, de ex. în spatele robinetelor. Bandă pe lavetă Fără contact cu murdăria la schimbarea lavetei: pur și simplu țineți laveta de bandă și trageți duza de mână în sus și departe. Laveta acoperă toate părțile laterale ale duzei de mână Pentru curățarea fără efort a colțurilor, marginilor și a altor zone greu accesibile. Protejează mobila de zgârieturi.