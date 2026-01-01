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    Shoe!Cleaner SE 3-18 Compact | Kärcher

    -15% Reducere in Coș
    Accesorii Kärcher pentru aspirator, două duze gri cu detalii galbene, pe fundal alb.

    Shoe!Cleaner SE 3-18 Compact, SE 2 Spot

    Cod produs: 2.863-369.0

    Shoe!cleaner este accesoriul perfect pentru aspiratorul cu spray-extracție SE 3-18 Compact si SE 2 Spot pentru curățarea temeinică și comodă a încălțămintei sport și casual.