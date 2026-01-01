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    Siguranta actionare pe uscat 69973550 Karcher | Kärcher

    Comutator electronic Kärcher, galben și negru, cu cablu și conector filetat.

    Siguranta actionare pe uscat

    Cod produs: 6.997-355.0

    Siguranta actionare pe uscat apara impotriva deteriorarii pompele de gradina, pompele submersibile si instalatiile de apa menajera. In cazul in care apa nu curge prin pompa, aceasta se opreste automat.