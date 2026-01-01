Siguranta actionare pe uscat 69973550 Karcher | Kärcher

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Livrare gratuită peste 250 lei
Garanție de 2 ani
Plată securizată
Cod produs: 6.997-355.0Siguranta actionare pe uscat apara impotriva deteriorarii pompele de gradina, pompele submersibile si instalatiile de apa menajera. In cazul in care apa nu curge prin pompa, aceasta se opreste automat.
Culoarea
Galben
Greutate (kg)
0.9
Greutate cu ambalaj (kg)
1.1
Dimensiuni (L x l x î) (mm)
135 x 100 x 197
Producător Alfred Kärcher SE & Co. KG
Alfred-Kärcher-Strasse 28-40, 71364 Winnenden, Germany
Tel. +49 7195 / 14-0 I Fax +49 7195 / 14-2212
E-mail: info@karcher.com
Vă rugăm să respectați avertismentele și instrucțiunile de siguranță din manualul de utilizare.
Domenii de utilizare