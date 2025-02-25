Reductorul de presiune cu filtru face parte din Kärcher Rain System®. Acesta reduce presiunea de alimentare de la maximum 12 bar la o presiune de ieșire de 4 bar și se montează între furtunul de alimentare și Kärcher Rain System®. Filtrul de particule protejează sistemul împotriva murdăriei, iar elementul filtrant poate fi scos și curățat cu ușurință. Pe partea de intrare există un conector pentru robinet, compatibil cu toate sistemele click uzuale. Partea de ieșire reprezintă conexiunea pentru furtunul Kärcher Rain System® sau pentru furtunul de picurare. Furtunurile se conectează direct și se fixează cu ajutorul unei piulițe de strângere, fără a fi necesare unelte. Kärcher Rain System® combină eficient avantajele micro-picurării cu cele ale sistemelor de irigare convenționale, funcționează la o presiune de până la 4 bar, poate fi adaptat individual aproape oricărui tip de grădină și funcționează perfect împreună cu SensoTimer pentru un control al irigării în funcție de necesar.