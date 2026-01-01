Soluție de impermeabilizare pentru suprafețe din exterior RM 542 | Kärcher

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☀️ -15% direct în coș la gama H&G | Click aici pentru PROMOTIILE♥ momentului
Livrare gratuită peste 250 lei
Garanție de 2 ani
Plată securizată
Cod produs: 6.295-594.0Această soluție de impermeabilizare este extrem de eficientă, menține aspectul suprafețelor din exterior, revitalizează culoarea, oferă protecție împotriva factorilor de mediu și impresionează prin performanța sa pe zone mari.
Dimensiunea ambalajului (l)
1
Unitate ambalare (Bucată)
6
Greutate (kg)
1
Greutate cu ambalaj (kg)
1.1
Dimensiuni (L x l x î) (mm)
100 x 100 x 215
Caracteristici
Producător Alfred Kärcher SE & Co. KG
Alfred-Kärcher-Strasse 28-40, 71364 Winnenden, Germany
Tel. +49 7195 / 14-0 I Fax +49 7195 / 14-2212
E-mail: info@karcher.com
Vă rugăm să respectați avertismentele și instrucțiunile de siguranță din manualul de utilizare.
Fișă cu date de securitate
Avertismente si recomandari de siguranta, in conformitate cu directivele CE
Domenii de utilizare