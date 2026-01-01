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    Soluție de impermeabilizare pentru suprafețe din exterior RM 542 | Kärcher

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    Recipient de protecție pentru suprafețe exterioare Kärcher, etichetă galbenă cu imaginea unui bărbat și un aparat de curățare.

    Soluție de impermeabilizare pentru suprafețe din exterior RM 542

    Cod produs: 6.295-594.0

    Această soluție de impermeabilizare este extrem de eficientă, menține aspectul suprafețelor din exterior, revitalizează culoarea, oferă protecție împotriva factorilor de mediu și impresionează prin performanța sa pe zone mari.