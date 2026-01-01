Soluție naturală pentru curățarea geamurilor RM 500N | Kärcher

Soluția naturală pentru curățarea geamurilor RM 500N este alegerea ideală pentru o curățare fără urme pe toate suprafețele netede, rezistente la apă. Datorită formulei sale pe bază de ingrediente naturale, acest detergent pentru geamuri asigură o strălucire impecabilă. Îndepărtează fără efort chiar și murdăria persistentă, precum peliculele de grăsime, reziduurile de insecte, urmele de sebum și depunerile provenite din emisii. Fie că este vorba despre ferestre, oglinzi, mese din sticlă sau cabine de duș – soluția oferă rezultate impresionante pe toate suprafețele netede și rezistente la apă. Formula nu conține siliconi, fosfați sau coloranți adăugați. Bucură-te de o curățenie impecabilă, cu un impact redus asupra mediului. RM 500N este compatibil cu toate aspiratoarele de geamuri și roboții pentru geamuri Kärcher și poate fi utilizat și pentru curățare manuală. Formula, special dezvoltată pentru utilizarea cu echipamentele Kärcher, are proprietăți excelente de umezire, dizolvă murdăria și o menține în suspensie până la aspirare.