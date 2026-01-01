Soluție naturală pentru curățarea geamurilor RM 500N | Kärcher

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Livrare gratuită peste 250 lei
Garanție de 2 ani
Plată securizată
Cod produs: 6.296-257.0Perfect pentru o curățare fără urme. Soluția naturală pentru curățarea geamurilor RM 500N, cu formulă pe bază de ingrediente naturale, curăță toate suprafețele netede, rezistente la apă, și îndepărtează murdăria persistentă.
Dimensiunea ambalajului (ml)
500
Unitate ambalare (Bucată)
8
Greutate cu ambalaj (kg)
0.6
Caracteristici
Producător Alfred Kärcher SE & Co. KG
Alfred-Kärcher-Strasse 28-40, 71364 Winnenden, Germany
Tel. +49 7195 / 14-0 I Fax +49 7195 / 14-2212
E-mail: info@karcher.com
Vă rugăm să respectați avertismentele și instrucțiunile de siguranță din manualul de utilizare.
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