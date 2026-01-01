☀️ -15% direct în coș la gama H&G | Click aici pentru PROMOTIILE♥ momentului

    Soluție naturală pentru curățarea geamurilor RM 500N | Kärcher

    Sticlă de detergent pentru geamuri Kärcher Natural Glass Cleaner, cu etichetă galbenă și capac negru.

    Soluție naturală pentru curățarea geamurilor RM 500N

    Cod produs: 6.296-257.0

    Perfect pentru o curățare fără urme. Soluția naturală pentru curățarea geamurilor RM 500N, cu formulă pe bază de ingrediente naturale, curăță toate suprafețele netede, rezistente la apă, și îndepărtează murdăria persistentă.