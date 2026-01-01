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    RM glass cleaner 500, 500ml *AT 62959330 Karcher | Kärcher

    -15% Reducere in Coș
    Detergent pentru geamuri Kärcher, sticlă albă cu etichetă galbenă și imagine cu femeie curățând geamuri.

    Solutie pentru curatarea suprafetelor din sticla RM 500

    Cod produs: 6.295-933.0

    Pentru curatarea fara urme a suprafetelor din sticla. Indeparteaza petele dificil de curatat, precum pelicule de grasime si insecte.