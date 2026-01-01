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    Spray de curățare pentru geamuri auto Kärcher, sticlă neagră cu etichetă colorată și capac pulverizator.

    Solutie pentru curatat geamurile auto RM 650

    Cod produs: 6.296-105.0

    Curățarea fără urme a geamurilor și oglinzilor auto. îndepărtează insectele, amprentele și murdăria de pe drum. Cu efect antistatic.