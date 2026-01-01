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Țară: România
Livrare gratuită peste 250 lei
Garanție de 2 ani
Plată securizată
Cod produs: 6.296-106.0Pentru întreținerea și curățarea interiorului mașinii, fără mirosuri: Curăță panoul de comandă, garniturile de cauciuc, afișajul, tapițeria și pielea. Cu efect antistatic și neutralizare eficientă a mirosului.
Dimensiunea ambalajului (ml)
500
Unitate ambalare (Bucată)
8
Greutate cu ambalaj (kg)
0.6
Dimensiuni (L x l x î) (mm)
80 x 80 x 280
Caracteristici
Informații produs
Fișă cu date de securitate
Avertismente si recomandari de siguranta, in conformitate cu directivele CE
Domenii de utilizare