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    Spray pentru curățarea interiorului, marca Kärcher, cu etichetă neagră și text galben și alb.

    Solutie pentru curatat interiorul auto RM 651

    Cod produs: 6.296-106.0

    Pentru întreținerea și curățarea interiorului mașinii, fără mirosuri: Curăță panoul de comandă, garniturile de cauciuc, afișajul, tapițeria și pielea. Cu efect antistatic și neutralizare eficientă a mirosului.