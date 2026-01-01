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    Recipient de spray Kärcher pentru îngrijirea cockpitului, finisaj mat, etichetă neagră cu text alb și galben.

    Solutie pentru intretinerea interiorului auto RM 652

    Cod produs: 6.296-107.0

    Îngrijire și protecție pentru toate suprafețele din plastic și cauciuc. Aspect mat, reda suprafețelor aspectul de nou, pentru materiale impermeabile.