Solutie pentru intretinerea interiorului auto RM 652

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Țară: România
Livrare gratuită peste 250 lei
Garanție de 2 ani
Plată securizată
Cod produs: 6.296-107.0Îngrijire și protecție pentru toate suprafețele din plastic și cauciuc. Aspect mat, reda suprafețelor aspectul de nou, pentru materiale impermeabile.
Dimensiunea ambalajului (ml)
500
Unitate ambalare (Bucată)
8
Greutate cu ambalaj (kg)
0.6
Dimensiuni (L x l x î) (mm)
80 x 80 x 280
Caracteristici
Informații produs
Fișă cu date de securitate
Avertismente si recomandari de siguranta, in conformitate cu directivele CE
Domenii de utilizare