Solutie pentru intretinerea interiorului auto RM 652

Îngrijire și protecție pentru toate suprafețele din plastic și cauciuc (de exemplu, bord, panourile de uși) Îngrijire care păstrează valoarea, ascunde zgârieturile superficiale, împrospătează culoarea și luciul și oferă o senzație plăcută la atingere. Previne murdărirea secundară, suprafața netedă care respinge apa și murdăria