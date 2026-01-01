Atunci când este necesară o intervenție rapidă în caz de inundații în casă și subsol, modelul Kärcher SP 16.000 Flood Box este soluția perfectă pentru volume mari de apă. Cutia conține toate elementele necesare pentru o intervenție rapidă. Datorită pompei puternice de apă murdară SP 16.000 Dirt pot fi pompate până la 16.000 l/h. Pompele pot transporta particule de murdărie de până la 20 mm. În cazul unei contaminări mai mari, așa cum este cazul inundațiilor, cutia poate fi utilizată ca prefiltru suplimentar ca o sita - protejând astfel rotorul pompei împotriva blocajelor. Filetul de conectare Quick Connect permite conectarea rapidă și simplă a furtunului textil de 1 1/4" din set. Deoarece colierul pentru furtun are piulita fluture, conexiunea se face fără unelte. Furtunul lung de 10 metri este perfect pentru transportul la distanță a unor volume mari de apă. Acesta poate fi rulat plat și depozitat în cutie pentru a economisi spațiu.

Set pompa submersibila gata de utilizare Cutia contine totul pentru operarea rapida si solicitanta in aplicatii cu apa murdara Garnitura ceramica de protecție Pentru o durată de viață extra îndelungată Cutie practica de plastic cu ochiuri Pump box functioneaza ca o carcasa de transport cat si ca un prefiltru suplimentar cand apa este foarte murdara Comutator flotor ajustabil pe verticală Crește flexibilitatea prin setarea nivelurilor de pornire și oprire și previne funcționarea în gol Conectare rapidă Racord filetat pentru conectarea rapidă și simplă a furtunurilor de 1", 1 1/4" și 1 1/2" sau a unei conexiuni G1. Concepută pentru apa murdară Pompare eficientă a apei cu impurități de până la 20 mm Furtun de drenaj de 1 1/4" Diametru marit pentru debit crecut Include clema pentru furtun cu surub cu fluture Permite conectarea fara unelte Posibilitate de fixare a comutatorului flotor Pentru schimbarea la modul de funcționare continuă Mâner de trasport confortabil Comod de ținut poate fi utilizat ca maner pentru funie