Pompa submersibila SP 2 Flat ajuta eficient la pomparea apei curate sau usor murdare cu particule de murdarie de pana la 5 mm.Cu un debit de pana la 6000 l/h, este ideala pentru drenarea bazinelor mici sau beciurilor inundate datorate patrunderii apei subterane sau scurgerilor de la masina de spalat. O garnitura rezistenta de etansare face ca pompa sa aiba o durata de viata foarte lunga. O garantie extinsa de 5 ani este de asemenea disponibila. Un comutator cu flotor porneste sau opreste pompa in functie de nivelul apei, preintampinand functionarea uscata. Si datorita posibilitatii atasarii comutatorului flotor poate fi folosit si in cazul unui nivel redus al apei.Pompa SP 2 Flat include si picioare pliabile care pot fi restranse pentru marirea capacitatii. Cand picioarele sunt pliate pompa submersibila de apa curata porneste la un nivel al apei de 7 mm si functioneaza pana can ajunge la 1 mm, lasand suprafata ca in urma stergerii cu mopul. Si conectorul fir Quick Connect permite ca furtunurile de 1 1/4" sa fie rapid si usor conectate.

Garnitura ceramica de protecție Pentru o durată de viață extra îndelungată Intrerupator flotor Pornirea si inchiderea functionarii pompei in functie de nivelul apei, prevenind functionarea in gol Conectare rapidă Fir de conectare pentru racord rapid și ușor al furtunului de 1 1/4" Picioare pliabile Comutarea de la mod de functionare normal de mare capacitate la absorbtia stratului de apa de pana la 1 mm Aerizire automata Pompa porneste in modul manual de la un nivel de apa de la 7 mm Posibilitate de fixare a comutatorului flotor Pentru schimbarea la modul de funcționare continuă Mâner de trasport confortabil Comod de ținut poate fi utilizat ca maner pentru funie Robust si usor pentru atasarea prefiltrului de inox ca accesoriu Protejeaza pompa impotriva murdaririi excesive, prevenind astfel blocarea rotorului pompei