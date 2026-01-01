Pompa submersibila pentru apa murdara
Cod produs: 1.645-850.0
puterea nominală de intrare (W)
750
Debit maxim transportat (l/h)
22000
Temperatură (°C)
35
Înălțimea de pompare (m)
8
Presiune (bar)
max. 0.8
Granulație (mm)
30
Adâncime de scufundare (m)
7
Min. apă reziduală, manuală (mm)
35
Înălțimea apei reziduale (mm)
35
Filet de racordare
G1 1/2
Conector cu filet pe partea de presiune
filet interior G1/2
Cablu de racordare (m)
10
Tensiune (V)
230 - 240
Frecvență (Hz)
50
Culoarea
Galben
Greutate fără accesorii (kg)
6.5
Greutate cu ambalaj (kg)
7.5
Dimensiuni (L x l x î) (mm)
230 x 291 x 354
Set de livrare
Echipamente
Manual de utilizare
Informații produs
Domenii de utilizare