Modelul SP 22.000 Dirt este cea mai puternică pompă submersibilă pentru apă murdară de la Kärcher. Cu o capacitate de până la 22.000 l/h, este perfectă pentru sarcini de drenaj deosebit de dificile, cum ar fi în iazuri mari de grădină, subsoluri inundate sau gropi de construcție. Pompele pot transporta particule de murdărie de până la 30 mm. În cazul în care particulele de murdărie mai mari pun în pericol să producă un blocaj, prefiltrul integrat din oțel inoxidabil poate fi tras în jos pentru a proteja rotorul pompei. Etanșarea cu inel de glisare, utilizată și în gama Professional, asigură o durată de viață foarte lungă. Există chiar și opțiunea de a extinde garanția la cinci ani. Întrerupătorul cu flotor permite alte funcții practice: Acesta pornește și oprește automat pompa în funcție de nivelul apei, previne funcționarea în gol și înălțimea sa poate fi reglată. De asemenea, poate fi fixat astfel încât pompa submersibilă să pompeze până la o adâncime de 35 mm în timpul funcționării continue. Filetul de conectare Quick Connect permite, de asemenea, conectarea rapidă și simplă a furtunurilor de 1", 1 1/4" și 1 1/2".

Garnitura ceramica de protecție Pentru o durată de viață extra îndelungată Comutator flotor ajustabil pe verticală Crește flexibilitatea prin setarea nivelurilor de pornire și oprire și previne funcționarea în gol Conectare rapidă Fir de conectare pentru racord rapid si usor al furtunurilor de 1", 1 1/4" si 1 1/2" Concepută pentru apa murdară Evacuarea apei reziduale cu impuritati de pana la 30 mm Posibilitate de fixare a comutatorului flotor Pentru schimbarea la modul de funcționare continuă Mâner de trasport confortabil Comod de ținut poate fi utilizat ca maner pentru funie Prefiltru integrat rezistent de otel inoxidabil Protejeaza pompa impotriva murdaririi excesive, prevenind astfel blocarea rotorului pompei