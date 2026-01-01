Spool LTR 18 Battery | Kärcher

Există colțuri inospitaliere în fiecare grădină, ori de câte ori este dificil de a ajunge în zona respectivă cu mașina de tuns iarba sau atunci când un perete sau arbust din apropiere îți sunt în cale. Pentru a lucra în astfel de colțuri înguste și înghesuite este necesar un dispozitiv mic, flexibil, dar puternic: o mașină de tuns gazonul de la Kärcher. Mașina de tuns gazon este prevăzută un fir răsucit de tăiere, care este în mod constant desfășurat de pe bobină prin sistemul de alimentare automată a firului. În acest fel există firul de tuns are întotdeauna lungimea perfectă, la fiecare pas, iar rezultatele corespunzătoare de tăiere sunt garantate. Deosebit de plăcut este faptul că activitatea este foarte silențioasă, iar bobina poate fi schimbată cu mâna, fără unelte, în câteva mișcări. Şi operaţiunea continuă, până la ultimul fir de iarbă din zonă.