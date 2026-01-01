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    Spool LTR 18 Battery | Kärcher

    Tambur de plastic negru cu fir albastru, inscripționat "REWIND LINE," montat pe suport gri.

    Spool LTR 18 Battery

    Cod produs: 2.444-014.0

    Bobina cu capac practic și cablul răsucit de tăiere asigură rezultate bune în locuri greu accesibile. Este potrivit pentru toate aparatele de tuns gazonul Kärcher Battery Power de 18 V.