Spool LTR 18 Battery | Kärcher

☀️ -15% direct în coș la gama H&G | Click aici pentru PROMOTIILE♥ momentului
Livrare gratuită peste 250 lei
Garanție de 2 ani
Plată securizată
☀️ -15% direct în coș la gama H&G | Click aici pentru PROMOTIILE♥ momentului
Livrare gratuită peste 250 lei
Garanție de 2 ani
Plată securizată
Cod produs: 2.444-014.0Bobina cu capac practic și cablul răsucit de tăiere asigură rezultate bune în locuri greu accesibile. Este potrivit pentru toate aparatele de tuns gazonul Kärcher Battery Power de 18 V.
Grosimea liniei (mm)
1.6
Lungimea liniei pe bobină (m)
3.6
Culoarea
Negru
Greutate (kg)
0
Greutate cu ambalaj (kg)
0.1
Dimensiuni (L x l x î) (mm)
75 x 75 x 34
Producător Alfred Kärcher SE & Co. KG
Alfred-Kärcher-Strasse 28-40, 71364 Winnenden, Germany
Tel. +49 7195 / 14-0 I Fax +49 7195 / 14-2212
E-mail: info@karcher.com
Vă rugăm să respectați avertismentele și instrucțiunile de siguranță din manualul de utilizare.
Domenii de utilizare