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    Starter kit Battery Power 18/25 | Kärcher

    Baterie Kärcher 18V și încărcător negru cu indicator luminos verde, pe fundal alb.

    Starter kit Battery Power 18/25

    Cod produs: 2.445-062.0

    Setul include acumulator de 18 V/2.5 Ah cu tehnologie inovatoare în timp real și încărcător rapid de 18 V. Compatibil cu toate aparatele Kärcher din platforma de 18 V.