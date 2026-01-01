Starter kit Battery Power 18/25 | Kärcher

Putere maximă în cel mai scurt timp: încărcătorul rapid inclus în set încarcă acumulatorul de 18 V/2,5 Ah până la 80% în doar 44 de minute. Setul este compatibil cu toate aparatele Kärcher din platforma de 18 V.

Tehnologie inovatoare în timp real Ecranul LCD integrat afișează timpul rămas, timpul de încărcare rămas și starea acumulatorului în orice moment. Baterie de 18 V care poate fi schimbată Încărcător rapid de 18 V Încarcă acumulatorul de 18 V/2.5 Ah până la 80% în 44 de minute. Celule puternice cu litiu-ion Asigură performanță constantă, prevenind auto-descărcarea și efectul de memorie. Mod de stocare automat Durata de viata prelungita a celulelor. Clasa de protecție IPX5 — protejat împotriva jeturilor de apă din toate direcțiile Protecție în aplicații cu jet de apă. Gestionarea eficientă a temperaturii Performanţă maximă datorită compensării eficiente a căldurii şi gestionării inteligente a bateriei. Monitorizarea inteligentă a celulelor Protectie de suprasarcină, supraîncălzire și descărcare totala. Suport pentru perete Pentru o depozitare sigură a încărcătorului.