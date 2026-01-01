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    Starter kit Battery Power 18/50 | Kärcher

    Baterie Kärcher de 18V și încărcător, ambele negre cu detalii galbene, pe fundal alb.

    Starter kit Battery Power 18/50

    Cod produs: 2.445-063.0

    Setul include acumulator de 18 V/5.0 Ah cu tehnologie inovatoare în timp real și încărcător rapid de 18 V. Compatibil cu toate aparatele Kärcher din platforma de 18 V.