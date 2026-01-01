Starter kit Battery Power 18/50 | Kärcher

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Plată securizată
Cod produs: 2.445-063.0Setul include acumulator de 18 V/5.0 Ah cu tehnologie inovatoare în timp real și încărcător rapid de 18 V. Compatibil cu toate aparatele Kärcher din platforma de 18 V.
Platforma bateriei.
Platforma bateriei de 18 V
Tipul bateriei.
Baterie litiu-ion interschimbabilă
Tensiune (V)
18
Capacitate. (Ah)
5
timpul de încărcare a bateriei cu încărcătorul rapid (min)
94 layout:battery_charging_time 143
Curent de încărcare. (A)
2.5
Tensiune (alimentare la rețea a încărcătorului) (V)
100 - 240
Frecvență (alimentare la rețea a încărcătorului) (Hz)
50 - 60
Culoarea
Negru
Greutate (kg)
1.4
Greutate cu ambalaj (kg)
1.8
Dimensiuni (L x l x î) (mm)
184 x 133 x 147
Set de livrare
Producător Alfred Kärcher SE & Co. KG
Alfred-Kärcher-Strasse 28-40, 71364 Winnenden, Germany
Tel. +49 7195 / 14-0 I Fax +49 7195 / 14-2212
E-mail: info@karcher.com
Vă rugăm să respectați avertismentele și instrucțiunile de siguranță din manualul de utilizare.
Manual de utilizare
Manual de utilizare
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