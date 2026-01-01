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    Stație cu aspirare RCV 5 | Kärcher

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    Dispozitiv Kärcher alb, cu capac deschis, design modern, plasat pe fundal alb.

    Stație cu aspirare RCV 5

    Cod produs: 2.269-643.0

    Maximizând autonomia în timpul procesului de curățare: stația inteligentă permite golirea automată a containerului de praf al aspiratorului robot RCV 5 la intervale regulate.