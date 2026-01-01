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    Ladestation fuer WV5 26331250 Karcher | Kärcher

    Stație de încărcare neagră Kärcher, cu margine galbenă, pe fundal alb.

    Stație de încărcare pentru WV 5

    Cod produs: 2.633-125.0

    Stație de încărcare pentru aspiratorul de geamuri cu baterii WV 5