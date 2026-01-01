Ladestation fuer WV5 26331250 Karcher | Kärcher

Stația de încărcare cu aspect modern pentru aspiratorul de geamuri cu acumulator WV 5 poate încărca și depozita atât bateria, cât și aspiratorul de geamuri complet cu acumulator.

Design corespunzator Datorita aspectului atractiv, statia de incarcare se potriveste perfect intr-o sufragerie. Incarcator confortabil Daca dispozitivul si acumulatorul sunt in statia de incarcare, se incarca mai intai dispozitivul si apoi acumulatorul. Fara reconectarea la reteaua de alimentare. compartiment de depozitare cablu Compartiment practic de depozitare a cablului pe sub statia de incarcare.