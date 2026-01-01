☀️ -15% direct în coș la gama H&G | Click aici pentru PROMOTIILE♥ momentului

    Stație de încărcare WV 5 și acumulator de rezervă | Kärcher

    -15% Reducere in Coș
    Stație de încărcare și baterie Kärcher, design negru cu detalii galbene, pe fundal alb.

    Stație de încărcare WV 5 și acumulator de rezervă

    Cod produs: 2.633-116.0

    Set-ul contine o statie de incarcare si un acumulator de rezerva pentru aspiratoarele de geamuri WV 5.