Stație de încărcare WV 5 și acumulator de rezervă | Kärcher

Set format dintr-o stație de încărcare și acumulator de rezervă pentru aspiratorul de geamuri WV 5. Acumulatorul de rezervă și aspiratorul de geamuri pot fi încărcate și stocate în stația de încărcare.

Acumulator de rezerva pentru o curatare fara sfarsit Fixare și îndepărtare simplă datorită fixării cu velcro. Se poate spăla la maşină până la 60 °C. Nu utiliza balsam.