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    Suport de perete RCX | Kärcher

    Suport de perete negru cu șuruburi și dibluri, pe fundal alb.

    Suport de perete RCX

    Cod produs: 2.269-701.0

    Montare ușoară a antenei RTK pe pereții exteriori. Setul include suportul, șuruburile și diblurile.