Suport de perete RCX | Kärcher

Suportul de perete oferă mai multă flexibilitate la instalarea antenei RTK. Tot ce trebuie să faceți este să introduceți capul antenei în suport și apoi să-l atașați de un perete folosind șuruburile și diblurile furnizate. Aici trebuie menținută o vizibilitate clară a cerului de 100°. Poate fi montat pe pereți fără streașină, pe balcoane, pe magazii de grădină etc.

Suport de fixare Antena RTK poate fi montată în siguranță și stabil pe pereții exteriori folosind suportul și cele patru șuruburi și dibluri furnizate. Montare flexibilă Suportul de perete oferă numeroase posibilități de montare pe pereți, balcoane, magazii de grădină etc.